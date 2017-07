Nach Tele2-Deal: Drei-Kampf um die Marktführerschaft

Mit Tele2 verliert der österreichische Telekom-Markt einen der letzten österreichweit relevanten Mitbewerber der Telekom Austria im Festnetzgeschäft. Der in mehreren Ländern Europas tätige, schwedische Telekomriese suchte bereits seit längerer Zeit nach einem Käufer für die Österreich-Tochter. Die Eigentümer würden nur noch in Ländern investieren, wo Tele2 eine relevante Größe am Markt sei, sagt Österreich-Chef Alfred Pufitsch. Drei sei der Wunschkandidat gewesen, unter den Kaufinteressenten war auch T-Mobile. Schon 2009 wollte der damalige Tele2-Chef Robert Hackl erwerben, was aber scheiterte.

Billiganbieter

Der Markteintritt erfolgte vor 18 Jahren als einer der ersten alternativen Festnetzanbieter. Mit Billigtarifen trieb Tele2 den Marktführer Telekom Austria vor sich her. 2003 startete der Handy-Diskonter Tele2Mobil (Vorwahl: 0688) und lockte mit Billigtarifen mehr als 100.000 Handy-Kunden ins damalige Netz von One. 2008 war wieder Schluss, die Konzernmutter wollte sich in Österreich auf das profitablere, kabelgebundene Geschäft mit Firmenkunden konzentrieren und verkaufte Tele2Mobil um 7 Millionen Euro an A1 (Telekom Austria). Ein strategischer Fehler, wie sich heute herausstellt.

Statt in den Mobilfunk zu investieren, schnappte sich Tele2 den damals etablierten österreichischen Internet-Provider UTA, in dessen Firmenzentrale die 235 Mitarbeiter heute noch sitzen. Die UTA-Übernahme gestaltete sich schwierig und brachte nicht den erhofften Erfolg. 2013 kaufte man daher zusätzlich den Internet-Provider Silverserver. Erst Ende 2015 erfolgte ein neues Angebot für Handy-Kunden unter der Vorwahl 0690. Angesichts des übersättigten Marktes viel zu spät. „Tele2 fehlte in Österreich einfach der Mobilfunkteil, der Trend ging aber sehr rasch zu Komplettanbietern mit konvergenten Lösungen“, analysiert Telekom-Experte Karim Taga von Arthur D. Little.