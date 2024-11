Nach Streikbeschluss: VW hält an Werksschließungen fest

Im Streit um milliardenschwere Einsparungen beim deutschen Autobauer Volkswagen kündigt sich ein Arbeitskampf an. Die Tarifkommission der IG Metall sprach sich nach der dritten Tarifverhandlung in Wolfsburg einstimmig für Warnstreiks ab Anfang Dezember aus. Einzelheiten zu Terminen und betroffenen Standorten nannte die Gewerkschaft zunächst nicht.

Der Vorstand des deutschen Autokonzerns fordert in dem Tarifkonflikt unter anderem eine Lohnkürzung für die rund 120.000 Beschäftigten an den Standorten Wolfsburg, Braunschweig, Hannover, Salzgitter, Emden und Kassel sowie bei drei Töchtern um zehn Prozent - und schließt Werksschließungen nicht aus.

VW-Markenchef Thomas Schäfer will trotz des Widerstands an den Werkschließungen in Deutschland festhalten, wie er der Welt am Sonntag verriet. "Wir müssen unsere Kapazitäten verringern und an die neuen Realitäten anpassen", sagte Schäfer. Dazu gehörten neben den Fahrzeugwerken auch die Komponentenstandorte. Auf die Frage, ob VW auf eine Werkschließung verzichten könne, sagte Schäfer: "Wir sehen das aktuell nicht."