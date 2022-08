Nach Salmonellen-Fall: Schokoladenhersteller öffnet Werk wieder

Der Schokoladenhersteller Barry Callebaut hat die Produktion in seinem wegen Salmonellen geschlossenen Werk in Belgien teilweise wieder aufgenommen. Drei von 24 Produktionslinien in dem Werk Wieze seien wieder angelaufen und die erste Auslieferung habe stattgefunden, teilte Barry Callebaut mit. Die Reinigung und Desinfektion der Produktionsanlagen "nimmt viel Zeit in Anspruch", sagte ein Sprecher des Schokoladenherstellers.

In den kommenden Wochen sollen demnach weitere Produktionslinien wieder in Betrieb genommen werden. Ende Juni waren in dem Werk Wieze Salmonellen entdeckt worden. Barry Callebaut, einer der weltweit größten Schokoladenhersteller, hatte die Fabrik umgehend geschlossen und seine Kunden informiert. Ein Großteil der potenziell betroffenen Waren war da nach Angaben eines Unternehmenssprechers noch nicht ausgeliefert.

Das Unternehmen stellt Schokolade, aber auch Kakaoprodukte, Füllungen, Glasuren und Dekorationen für die Industrie und gewerbliche Kunden her, etwa für Mondelez, Nestlé oder Unilever.