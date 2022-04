Ermittlungen gegen Ferrero wegen Salmonellen in Schokolade

Die belgische Staatsanwaltschaft ermittelt nach einem Salmonellen-Ausbruch beim S├╝├čwarenriesen Ferrero gegen das Unternehmen. Die Ermittlungen stehen in Verbindung zu einer Fabrik in Arlon, die Ferrero vergangene Woche auf Beh├Ârenanweisung schlie├čen musste, wie die Nachrichtenagentur Belga und andere Medien am Montag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft der belgischen Provinz Luxemburg berichteten.

Zuvor waren Hunderte Salmonellen-F├Ąlle in ganz Europa mit dort produzierten S├╝├čigkeiten in Verbindung gebracht worden. Die Aufsichtsbeh├Ârde Afsca hatte Ferrero am Freitag die Produktionslizenz f├╝r das Werk in Arlon vor├╝bergehend entzogen, bis alle Regeln und Anforderungen der Lebensmittelsicherheit erf├╝llt seien. Au├čerdem wurden alle "Kinder"-Schokoladenprodukte, die in Arlon gefertigt wurden, zur├╝ckgezogen.

Ferrero hatte zuvor bekanntgegeben, dass Salmonellen bereits am 15. Dezember 2021 in dem Werk entdeckt wurden. Salmonellen seien in einem Sieb am Auslass von zwei Rohstofftanks festgestellt worden. Die daraus gefertigten Produkte seien daraufhin zur├╝ckgehalten worden. Der Filter sei ausgetauscht und Kontrollen der unfertigen und fertigen Produkte seien gesteigert worden.

Produktr├╝ckrufe auch in ├ľsterreich

Auch in ├ľsterreich wurden ausgew├Ąhlte Chargen von Kinderprodukten vorsorglich zur├╝ckgerufen bzw. aus den Regalen in den Superm├Ąrkten entfernt. Eine genaue Liste der betroffenen Produkte befindet sich auf der Homepage der Agentur f├╝r Gesundheit und Ern├Ąhrungssicherheit (AGES).