Nach Millionenpleite: Kaufinteressent für Österreich-Tochter von Schmuckkette
„Anfang September 2025 sind diverse Interessenten beim Insolvenzverwalter vorstellig geworden und haben ihr Interesse an den Waren- bzw. Lagerbeständen und/oder der Übernahme der Standorte bekundet. Dem Insolvenzverwalter liegen Kaufanbote für die Warenbestände vor, wobei diese weit unter dem Verkehrswert liegen“, heißt es im zweiten Bericht des Insolvenzverwalters. „Ein „Kaufinteressent“, welcher zwischenzeitig auch die Muttergesellschaft der Schuldnerin erworben hat, strebt nunmehr die Sanierung der Schuldnerin an. Mit diesem Interessenten bzw. dessen rechtsfreundlichen Vertreterin steht der Insolvenzverwalter in engem Austausch. Durch die angestrebte Sanierung der Schuldnerin könnten auch zahlreiche Arbeitsplätze gesichert werden.“
Der Insolvenzverwalter habe dem Interessenten offengelegt, dass die monatlichen Einnahmen laufend zurückgehen, weshalb eine Fortführungsfinanzierung durch ihn unumgänglich ist. Aktuell würden die monatlichen Ausgaben die monatlichen Einnahmen übersteigen. „Damit ein koordinierter Abverkauf weiterhin möglich ist, bedarf es neben der Finanzierung eines Sanierungsplanes auch der Finanzierung der Fortführung für die nächsten zwei bis drei Monate. Ob eine solche Finanzierung von Seiten des potenziellen Käufers stattfinden wird, wird aktuell geklärt“, heißt es weiters.
Die Rede ist von der Claire`s Austria GmbH, ein Unternehmen der US-Schmuck- und Modeaccessoires-Kette Claire`s. Heute, Montag, hat die Sanierungsplantagsatzung in Wien stattgefunden. Die Gläubiger haben laut Creditreform den Sanierungsplan mit 20 Prozent Quotedavon sollen 5 Prozent als Barquote bezahlt werden.
Das Unternehmen beschäftigte zuletzt laut AKV und KSV1870 in neun Filialen 47 Mitarbeiter. Die Gläubiger haben 1,2 Millionen Euro Forderungen angemeldet, wovon 470.500 Euro auch anerkannt wurden.
Die Zukunft
"Der Insolvenzverwalter konnte bisher die laufenden, bevorrechteten Forderungen stets begleichen. Es ist davon auszugehen, dass dies auch in den kommenden Monaten der Fall sein wird, sofern die Großmuttergesellschaft die Schuldnerin mit Waren aus der Schweiz versorgt und dadurch weitere Umsätze lukriert werden", heißt es in einer Stellungsnahme. "Der Insolvenzverwalter geht davon aus, dass eine Barquote durch Zuschüsse der Mutter- bzw. Großmuttergesellschaft finanziert werden wird. Durch die angesprochenen Änderungen im operativen Geschäft der Schuldnerin geht der Insolvenzverwalter weiters davon aus, dass auch die restlichen Raten des Sanierungsplans bedient werden können. Dies auch deshalb, weil die nunmehrige Großmuttergesellschaft der Schuldnerin Zuschüsse zugesichert hat."
Die Claire’s Austria GmbH betreibt derzeit an neun Standorten Filialen:
- 1060 Wien, Capistrangasse 5 (Mariahilfer Straße 33)
- 1070 Wien, Mariahlifer Straße 118
- 1220 Wien, Wagramer Straße 81/136a (Donauzentrum)
- 2331 Vösendorf, Westfield Shopping City Süd 2/37 (SCS)
- 4061 Pasching, Plus-Kauf-Straße 7 (Linz Plus City)
- 5020 Salzburg, Europastraße 1/88 (Europark)
- 8010 Graz, Herrengasse 13
- 8055 Seiersberg-Pirka, Shopping City Seiersberg 1/Top 9
- 9020 Klagenfurt/Wörthersee, Südpark 1
Kommentare