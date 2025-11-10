Nach Millionenpleite: Kaufinteressent für Österreich-Tochter von Schmuckkette

„Anfang September 2025 sind diverse Interessenten beim Insolvenzverwalter vorstellig geworden und haben ihr Interesse an den Waren- bzw. Lagerbeständen und/oder der Übernahme der Standorte bekundet. Dem Insolvenzverwalter liegen Kaufanbote für die Warenbestände vor, wobei diese weit unter dem Verkehrswert liegen“, heißt es im zweiten Bericht des Insolvenzverwalters. „Ein „Kaufinteressent“, welcher zwischenzeitig auch die Muttergesellschaft der Schuldnerin erworben hat, strebt nunmehr die Sanierung der Schuldnerin an. Mit diesem Interessenten bzw. dessen rechtsfreundlichen Vertreterin steht der Insolvenzverwalter in engem Austausch. Durch die angestrebte Sanierung der Schuldnerin könnten auch zahlreiche Arbeitsplätze gesichert werden.“

Der Insolvenzverwalter habe dem Interessenten offengelegt, dass die monatlichen Einnahmen laufend zurückgehen, weshalb eine Fortführungsfinanzierung durch ihn unumgänglich ist. Aktuell würden die monatlichen Ausgaben die monatlichen Einnahmen übersteigen. „Damit ein koordinierter Abverkauf weiterhin möglich ist, bedarf es neben der Finanzierung eines Sanierungsplanes auch der Finanzierung der Fortführung für die nächsten zwei bis drei Monate. Ob eine solche Finanzierung von Seiten des potenziellen Käufers stattfinden wird, wird aktuell geklärt“, heißt es weiters.