U-Haft über René Benko um weitere zwei Monate verlängert

Der gestrauchelte Immobilienjongleur René Benko kommt nicht so schnell aus U-Haft frei. "Die heutige Haftverhandlung wurde im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen regelmäßigen, nunmehr zweimonatigen Überprüfung der Voraussetzungen der Untersuchungshaft anberaumt", heißt es in einer Aussendung des Straflandesgerichts Wien. "Die zuletzt mit Beschluss vom 9. September 2025 verlängerte Untersuchungshaft wurde für weitere zwei Monate fortgesetzt, sohin bis zum 12. Jänner 2026. Das Gericht geht in seiner Entscheidung weiterhin vom Vorliegen der Tatbegehungsgefahr und vom dringenden Tatverdacht aus."

Gegen diese Entscheidung kann Benko innerhalb drei Tagen eine Beschwerde beim Oberlandesgericht Wien Wien einebringen. Verteidigung und WKStA gaben heute keine Erklärung ab.

Der Signa-Gründer ist im ersten Strafprozess zu zwei Jahren Haft wegen betrügerischer Krida verurteilt worden. Ein weiterer Prozess um versteckte Wertgegenstände mit einem Werst von 370.000 Euro beginnt am 10. dezember 2025.