Nach Millionenpleite: Heikler Sanierungsplan einer Haustechnik-Firma abgesegnet

Drei Millionen Euro für Quote nötig

Insgesamt wurden laut KSV1870 Insolvenzforderungen in der Höhe von rund 15,9 Millionen Euro angemeldet, davon 4,5 Millionen Euro lediglich bedingt. Der Insolvenzverwalter hat 13,9 Millionen Euro anerkannt. Das Sanierungsplan-Erfordernis beläuft sich unter Berücksichtigung der Besicherungen rund drei Millionen Euro. Das Erfordernis soll aus der Betriebsfortführung aufgebracht werden.

Neben dem Firmensitz in Gundersheim 35 im Bezirk Hermagor bestehen drei Niederlassungen in Klagenfurt, Villach und Wien. Insgesamt 37 Baustellen in ganz Österreich werden betreut.