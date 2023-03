Nach Millionenpleite: Edelbäckerei Gragger & Cie. auf Sanierungskurs

Die Edelbäckerei GRAGGER & Cie GmbH hat Ende Dezember 2022 am Handelsgericht Wien einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Laut KSV1870 hat heute, Mittwoch, die Berichts- und Prüfungstagsatzung im gegenständlichen Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung im Handelsgericht stattgefunden hat.

Insgesamt haben bisher 111 Insolvenzgläubiger Forderungen in der Höhe von 1,365 Millionen Euro angemeldet, wovon ein Großteil auch anerkannt wurde.

"Das schuldnerische Unternehmen wurde bereits redimensioniert bzw. wurden Restrukturierungsmaßnahmen gesetzt, insbesondere wurden einige Standorte aufgegeben. Durch diese Maßnahmen soll zeitnah eine entsprechende Kostenreduktion bewirkt werden. Im schuldnerischen Unternehmen sind derzeit 23 Dienstnehmer beschäftigt", so der KSV1870.

Künftig werden folgende Filialen fortgeführt:

1010 Wien, Spiegelgasse 23,

1020 Wien, Vorgartenmarkt Stand 14-15,

1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 52

Das Handelsgericht Wien hat in der Berichts- und Prüfungstagsatzung den vorläufigen Fortbetrieb des Unternehmens bewilligt. Die entscheidende Abstimmung über den Sanierungsplan der Schuldnerin, der derzeit auf Zahlung einer Quote in Höhe von 20 Prozent binnen zwei Jahren lautet, findet am 19. April 2023 statt.