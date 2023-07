Nach langer Interimslösung: Bonin tritt Amt als neuer IHS-Chef an

Bonin will das interdisziplinäre Profil des Instituts mit seinen knapp 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewahren. Am IHS arbeiten Wissenschaftler aus den Bereichen Volkswirtschaftslehre sowie Sozial- und Politikwissenschaft zusammen. Die aktuelle Struktur der Forschungsgruppen soll nicht geändert werden. Als neuer IHS-Direktor will Bonin die Forschung in den Querschnitts-Themenbereichen Demografie, Digitalisierung, Dekarbonisierung und Polarisierung ausbauen. "Unsere Arbeit muss sowohl von großem Nutzen für die Gesellschaft als auch wissenschaftlich exzellent und integer sein", sagte der Ökonom anlässlich seiner Designierung.

Wo der neue Chef herkommt

Bonin wurde 1968 im nordrhein-westfälischen Wermelskirchen, in der Nähe von Köln, als Sohn einer Arbeiterfamilie geboren. Als erster der Familie studierte er und schloss 1995 als Diplom-Volkswirt an der Universität Kiel ab. 2001 promovierte er in Freiburg bei seinem Doktorvater Bernd Raffelhüschen zur "Theorie und Praxis der Generationenbilanzierung".