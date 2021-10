Trachten-Lady Gexi Tostmann: "Man sollte seine Außenseiter-Rolle nutzen"

Währenddessen rattern in den Konfektions- und Masswerkstätten in Seewalchen am Attersee wie in Wien die Nähmaschinen. Rund 100 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen, in normalen Jahren verkauft Tostmann bis zu 5.000 Dirndln. Coronabedingt waren es zuletzt bestenfalls 20 Prozent davon.

Worauf Gexi Tostmann stolz ist: Seit 1949, also seit der Unternehmensgründung, werden die Teile ausschließlich in Wien und Seewalchen am Attersee genäht.