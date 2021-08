ÖBB-Chef Matthä: "Mit Teamgeist die Covid-Krise bewältigen"

Kaum ein Tag, an dem die Menschen in Österreich nicht mit den ÖBB unterwegs sind. Sei es auf dem Weg in die Arbeit oder in den Urlaub. Im Jahr 2019 (also vor Corona) beförderten die ÖBB 477 Millionen Fahrgäste.

Die Corona-Krise hat das Tempo bei den ÖBB gedrosselt. Passagier- und Umsatzzahlen gingen drastisch zurück. Bilanzdaten sind aber für den Techniker und Zahlenmenschen Andreas Matthä in Zusammenhang mit Covid nachrangig.