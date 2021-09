Eine Mutrede auf den Brettern, die die Welt bedeuteten

Die Vereinigten Bühnen verkaufen mehr als 600.000 Tickets jährlich. Dazu kommen in „normalen“ Zeiten noch einmal bis zu eine Million Besucherinnen und Besucher für die Lizenzproduktionen der VBW rund um den Globus.

Rund 750 Beschäftigte zählen die VBW. Die Theater der Vereinigten Bühnen Wien erzeugen laut diversen Erhebungen eine jährliche Wertschöpfung von rund 120 Millionen Euro.

„Wir stoßen mit unseren Aktivitäten Multiplikatoren-Effekte an, die sich wiederum positiv auf andere Branchen auswirken“, so Patay. „Indirekt sichern wir damit weitere 2.000 Arbeitsplätze. Dass all diese Menschen seit der Covid-Krise sehr viel Mut brauchen, ist kein Geheimnis.

Was also bedeutet Mut?

Was also bedeutet für Patay Mut? „Mut heißt, dass man sich in einer Ausnahmesituation, wie wir sie derzeit haben, trotzdem positiv mit der Zukunft auseinandersetzen sollte.“

Das sei natürlich oft leichter gesagt als getan. „Aber meine Erfahrung ist, dass man mit einem positiven Spirit auch unvorhergesehene Situationen in ihrem Ausgang positiv beeinflussen kann.“