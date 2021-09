„Die digitalen Möglichkeiten zu unserem Vorteil nutzen“

Klaus Buchleitner hatte recht. Im Unterschied zu vielen Journalisten war er bei Interviews im vergangenen Herbst optimistisch. „Wenn wir im ersten Halbjahr 2021 einen Impfstoff haben, wird die Wirtschaft wieder sehr rasch anspringen“, sagte Buchleitner etwa im KURIER.

Und was sagt Buchleitner jetzt? Die Wirtschaft erlebe einen neuartigen Zustand, so der Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien sowie der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien unlängst in einem Interview mit dem trend. „Unmengen an Geld suchen verzweifelt nach Renditen. Doch keiner fühlt sich bei den Investments mehr wohl. Aber dann wird doch investiert, weil es keine bessere Alternative gibt. Das alles ergibt eine gewisse Fragilität.“