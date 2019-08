„Müssen Entwicklungsländer ins Boot holen“

Die aktuell niedrigen Preise für Flugreisen bezeichnete die ÖVP-Politikerin als „zu niedrig“. Kritik übte sie auch an der Steuerfreiheit von Kerosin. Das sei „grotesk“ und „ein absoluter Wahnsinn“. Das Thema von CO 2 -Mindestpreisen will Köstinger auf europäischer Ebene lösen. „Eines muss aber auch klar sein: Eine CO 2 -Steuer bedeutet, dass Mobilität und Heizen teurer werden. Das ist also auch eine soziale Frage.“

Wie sehr sich die Wirtschaft mittlerweile mit dem Klimawandel beschäftigt, schilderte Arno Wohlfahrter, Strategieberater der Metro AG. „Der heute wissenschaftliche Stand zum Thema CO 2 ist konzernweit runtergebrochen auf klar definierte Maßnahmen zur Reduktion von CO 2 . Metro wertet dabei seinen gesamten CO 2 -Fußabdruck aus. Es gibt ganz klare Ziele, wie viel an CO 2 reduziert werden muss.“ In der praktischen Umsetzung betreffe das alle Unternehmensbereiche, so Wohlfahrter. „ Metro verwendet ökologischen Strom, strukturiert den Company-Car-Verkehr neu, überprüft alle Heizungssysteme, optimiert Kühlgase, die umweltschädlich sind, und versucht, so wenig wie möglich Ware wegzuwerfen.“