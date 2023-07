MPreis bietet wieder in allen Filialen Bargeld-Zahlung an

Der Tiroler Lebensmittelkonzern MPreis bietet wieder in allen Filialen die Zahlung mit Bargeld an. Die Arbeiterkammer (AK) hatte zuvor mit einer Klage gedroht, weil an zwei Standorten in der Innsbrucker Innenstadt kein Bargeld akzeptiert worden war. Laut MPreis hatte es sich dabei um ein Pilotprojekt gehandelt, das Anfang des Jahres gestartet worden war und eigentlich bis Jahresende hätte laufen sollen. Nun werden sogenannte "Cashless Lanes" ausgebaut, hieß es am Donnerstag.