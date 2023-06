AK droht MPreis mit Klage wegen bargeldloser Filiale

Die Tiroler Arbeiterkammer (AK) droht dem Tiroler Handelskonzern MPreis aufgrund einer bargeldlosen Filiale in der Innsbrucker Innenstadt mit einer Klage. Seit Beginn des Jahres werde im MPreis in der Museumstraße nur mehr Kartenzahlung akzeptiert, daher wurde der Verein für Konsumenteninformation (VKI) beauftragt, MPreis abzumahnen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der AK.