Moody's stellt Zahlungsausfall Russlands fest - Kreml verwundert

Die Ratingagentur Moody's hat wegen nicht fristgem├Ą├č beglichener Schulden bei internationalen Investoren einen Zahlungsausfall Russlands festgestellt. Konkret gehe es um Zinszahlungen zweier Staatsanleihen, die auch nach Ablauf einer Verzugsfrist von 30 Tagen nicht bei Gl├Ąubigern angekommen seien, teilte das US-Unternehmen am Montag (Ortszeit) in New York mit.