Red Bull: Angeblich Marktmacht im Fokus der EU-Kartellwächter

Der Besuch der EU-Wettbewerbshüter bei Red Bull dürfte Insidern zufolge mit der Marktmacht des Unternehmens zusammenhängen. Darauf deutet auch hin, dass nur bei Red Bull Hausdurchsuchungen stattgefunden haben. Bei klassischen Kartellen und Preisabsprachen finden meist Razzien bei mehreren Unternehmen gleichzeitig statt. Als wahrscheinlich gilt, dass die Behörde Hinweise auf Wettbewerbsverstöße erhalte habe. Der Konkurrent Monster Energy begrüßte die Ermittlungen.

Grundsätzlich kann die EU-Kommission aus eigener Initiative Ermittlungen aufnehmen, oder aber sie geht Hinweisen und Beschwerden nach. In der Pressemitteilung am Dienstag nahm die Kommission sowohl auf Artikel 101 (Kartellbildung) als auch auf Artikel 102 (Marktmachtmissbrauch) Bezug. Ob es in den Ermittlungen einen Kronzeugen gibt, ist nicht bekannt. Auch dies könnte erklären, warum nur bei Red Bull Nachschau gehalten wurde.

Red Bull und auch die EU-Wettbewerbsbehörde hielten sich bisher mit Informationen zurück. Red Bull bestätigte am Dienstag, Besuch von EU-Beamten und Mitarbeitern der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) erhalten zu haben und betonte, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Die Razzien begannen am Montag und fanden in mehreren europäischen Ländern statt, nicht nur am Hauptsitz in Fuschl am See in Salzburg.