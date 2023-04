Momentum Institut: Reichsten zehn Prozent sind "größten Klimasünder"

„Wer in Österreich zum reichsten Prozent gehört, verursacht im Schnitt pro Jahr rund 150 Tonnen an Treibhausgas-Emissionen. Diese Menge stößt jemand im ärmsten Zehntel in rund 44 Jahren, also in einem halben Leben, aus. Effektiver Klimaschutz muss daher bei den Reichsten ansetzen“, so Joel Tölgyes, Klimaökonom am Momentum Institut.