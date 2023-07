Modekonzern H&M klagt chinesischen Rivalen Shein

Fotos von dutzenden Artikeln als Beweis

Als Beweis legte der in Stockholm ansässige Modekonzern dem Gericht in einer Anhörung am Freitag Fotos von Dutzenden Artikeln vor, darunter von Bademode, Pullover und T-Shirts. Laut Bloomberg hat H&M die Klage bereits 2021 in die Wege geleitet, sie wurde aber erst jetzt durch die geleakten Fotos aus der Anhörung öffentlich.

H&M bestätigte die Klage auf Anfrage der Nachrichtenagentur. Shein habe "in mehreren Fällen die Rechte unsere Designs verletzt", wird ein H&M-Sprecher zitiert. Shein wollte die Vorwürfe demnach nicht kommentieren.