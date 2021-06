Modekonzern Chanel erholt sich von der Pandemie

Bei dem von der Pandemie gebeutelten französischen Luxusmodehersteller Chanel zieht das Geschäft deutlich an. Das von der legendären Coco Chanel gegründete Modeimperium rechnet heuer mit einem zweistelligen Umsatzwachstum im Vergleich zu 2019. "Wir sehen keinen Grund, dass sich dieser Trend ändern sollte", sagte Finanzchef Philippe Blondiaux zu Reuters. Vor allem China und die USA würden den Aufschwung antreiben.

Der in Privatbesitz befindliche Konzern, der für seine Tweed-Anzüge, gesteppten Handtaschen und das Parfüm No. 5 bekannt ist, verzeichnete 2020 einen Umsatzrückgang von 18 Prozent auf 10 Milliarden Dollar (8,3 Mrd. Euro). Trotzdem beschloss Chanel, seine langfristige Strategie nicht zu ändern und keine Mode, Uhren oder Schmuck online zu verkaufen. An einer Konsolidierung der Branche wolle sich Chanel nicht beteiligen, "weder als Ziel noch als Käufer", sagte Blondiaux.