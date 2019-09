"Urlaub ist vielen wichtiger als Mode": Modehändler Jones ist pleite

"Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt Gabor Rose. "Wir kämpfen als österreichisches Familienunternehmen in einem immer schwierigerem Markt in Konkurrenz vor allem auch gegen internationale Großkonzerne.“ Vor allem die Billigkonkurrenz machte dem 1972 gegründeten Damenmodenhändler zu schaffen. Zuletzt versuchte Jones mit dauerhaften Preissenkungen in Höhe von 20 bis 30 Prozent gegenzusteuern, allerdings ohne Erfolg. "Nun sind wir an einem Punkt angelangt, wo man als verantwortungsvoller Unternehmer die Unterstützung eines gesetzlichen Sanierungsverfahrens beantragen muss, um in dieser Branche weiter bestehen zu können.“ Es sollen Gespräche mit potenziellen Investoren laufen. Insider rechnen allerdings damit, dass drei bis vier Filialen zeitnah schießen werden. Betroffen wären davon bis zu 20 Mitarbeiter.