Frequenzauktion: Handy-Kunden zahlen die Zeche

Bei der TA wird die Auktion Spuren in der Bilanz hinterlassen. „Eine Milliarde Euro zu verdauen, ist keine Kleinigkeit“, so Boss Ametsreiter ( Bild ). Zudem herrsche in Österreich beinharter Wettbewerb. Der Heimatmarkt sei aber die Geschäftsgrundlage, diese „gilt es abzusichern“. Freilich zu einem sehr hohen Preis, für Aktionäre sogar zu hoch. Sie straften das große Engagement bei der Auktion ab, die Aktie fiel am Dienstag zeitweise um bis zu acht Prozent.

Die Berenberg Bank und die Citigroup senkten Kursziel bzw. Gewinnschätzung. Ametsreiter versichert, dass die Dividende für 2013 unverändert fünf Cent je Aktie betragen soll. Steigen wird jedoch die Verschuldung.

Denn für die Milliarde reichen die vorhandenen Reserven nicht aus. Eine Kapitalerhöhung gibt es zwar (noch) nicht, wohl aber die Ausgabe neuer Anleihen. Analysten rechnen mit einem Volumen von rund 200 Mio. Euro. Für eine weitere Expansion im Ausland zu wenig. Erst vor Kurzem zog sich die TA mangels Geldes aus dem Bieterrennen um den serbischen Kabelnetzanbieter SBB zurück. „ SBB hätte perfekt zu uns gepasst“, bedauert Ametsreiter.