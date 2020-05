Mobiles Internet wird zum Zankapfel

In den vergangenen Jahren hat sich die heimische Mobilfunk-Branche einen harten Preiskampf geliefert. Der österreichische Handykunde bezahle im Durchschnitt 18 Euro pro Monat, sagt T-Mobile-Österreich-Finanzvorstand Wolfgang Kniese. Im EU-Durchschnitt seien es rund 25 Euro.

Diese schwierige Marktlage führe nun dazu, dass nötige Investitionen der Branche aufgeschoben würden. Dies belege auch eine aktuelle Studie des IHS, die von T-Mobile in Auftrag gegeben wurde. War die rot-weiß-rote Investquote mitte des vorigen Jahrzehnts noch beispiellos in der EU, sei Österreich mittlerweile „deutlich zurückgefallen“. An T-Mobile liege es aber nicht, beteuert Kniese. Die Nummer 2 am Markt habe in den vergangenen fünf Jahren ihre Investitionen konstant gehalten und jährlich rund 100 Millionen Euro ausgegeben.