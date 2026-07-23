Mitarbeiterprämie: 500-Euro-Bonus kommt steuerfrei

Die Regelung gilt für den Zeitraum von Juli bis Dezember 2026 und soll Beschäftigte in Zeiten finanzieller Belastungen zusätzlich entlasten und bleibt komplett von der Lohnsteuer befreit.

Für viele Arbeitnehmer in Österreich gibt es seit Juli gute Nachrichten: Unternehmen können ihren Beschäftigten heuer wieder eine steuerfreie Mitarbeiterprämie von bis zu 500 Euro auszahlen .

Gemeinsame Obergrenze bei 3.000 Euro

Ganz ohne Einschränkung kommt die Regelung jedoch nicht. Wer vom Arbeitgeber neben der Prämie auch noch eine steuerfreie Gewinnbeteiligung erhält, muss aufpassen: Beide Beträge dürfen zusammen die Grenze von maximal 3.000 Euro steuerfrei nicht überschreiten. Alles, was über diesen Deckel hinausgeht, müsste regulär versteuert werden.

Der Bonus ist freiwillig. Ob Arbeitnehmer die Prämie tatsächlich erhalten, hängt allein von ihrem Arbeitgeber ab. Einen gesetzlichen Anspruch auf die Auszahlung gibt es nicht.

Mit der Neuauflage der Mitarbeiterprämie setzt die Bundesregierung eine Maßnahme fort, die bereits in den vergangenen Jahren als steuerfreie Sonderzahlung genutzt werden konnte. Ziel ist es, Arbeitnehmer angesichts steigender Lebenshaltungskosten finanziell zu unterstützen.