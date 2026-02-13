Spätestens Anfang März, wenn der Arbeitgeber den Jahreslohnzettel sowie Kirche und NGOs ihre Beitrags- und Spendendaten an die Finanz übermittelt haben, stellt sich wieder die Frage nach dem Steuerausgleich. Brauche ich einen Steuerberater, gibt es Anleitungen im Internet oder eine App, die mir hilft? Kenne ich mich selbst gut genug aus? Wer im Vorjahr nur einen Arbeitgeber hatte, kann auch bis in den Herbst auf die automatische Steuergutschrift („antragslose Veranlagung“) durch das Finanzamt warten. Wer den Lohnsteuerausgleich jedoch selbst macht und über FinanzOnline einreicht, kommt schneller zur möglichen Gutschrift – meist springt auch deutlich mehr heraus.

Hakerl machen Außergewöhnliche Belastungen oder individuelle Werbungskosten kann die Finanz nicht berücksichtigen. Noch wichtiger sind Kosten für Kinder. Zum Beispiel den Alleinverdienerabsetzbetrag berücksichtigt das Finanzamt nicht, obwohl es ja alle Daten aus der Familienbeihilfe hätte, weiß Dominik Sprenger. Auch Alleinerzieherabsetzbetrag, Unterhaltsabsetzbetrag oder Familienbonus Plus müssen eigens beantragt werden. „Entscheidend ist daher, dass man bei der Arbeitnehmerveranlagung das Hakerl beim Absetzbetrag wirklich macht, automatisch bekommt man das Geld nicht“, sagt der Steuerexperte. Sprenger ist gelernter Bilanzbuchhalter und Geschäftsführer von „relax-tax“ – eine vor fünf Jahren gestartete App, die Steuerzahlern bei der Arbeitnehmerveranlagung das Leben erleichtert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Relax-tax Dominik Sprenger, Mitgründer von "relax-tax"

Das beginnt schon beim seit Oktober verpflichtenden Zugang bei FinanzOnline über die ID Austria (bzw. eine Zwei-Faktor-Authentifizierung). Sprenger: „Speziell für ausländische Staatsbürger, die hier arbeiten und Steuer zahlen, ist das ein echter Spießrutenlauf mit Wartezeiten von drei bis sechs Monaten, bis man eine ID Austria hat. Da reden wir aber von rund einer Million Beschäftigten in Österreich.“ Wer jedoch Apps wie „relax-tax“ oder „taxefy“ nutzt, muss nicht selbst in FinanzOnline einsteigen – und braucht folglich keine ID Austria. Die Apps kommen ohne Fachchinesisch oder sperriges Amtsdeutsch aus. Bei „relax-tax“ wickelt der elektronische Helfer für einen Fixbetrag – unabhängig davon, wie hoch die Steuergutschrift ausfällt – mittels Fragebogen den gesamten Lohnsteuerausgleich ab.

Auch in komplizierteren Fällen, wie nach der Pleite der Firma. Bei 6.800 Insolvenzen 2025 stellt sich für Zigtausende Arbeitnehmer die Frage, wie es mit Gehalts- und Abfertigungsansprüchen und ihrer steuerlichen Behandlung aussieht. Dabei hat der Insolvenz-Entgelt-Fonds (IEF) eine wichtige Rolle. Der Fonds zahlt nach ein paar Monaten Gehälter oder Abfertigungen aus, die das Unternehmen wegen der Pleite nicht mehr leisten konnte. Der IEF fungiert dabei wie ein Ersatzarbeitgeber, das heißt, er zieht 15 Prozent Steuer ab und leitet einen Lohnzettel an das Finanzamt weiter.