EU-Vergleich: So hohe Steuern zahlen Vollzeitkräfte in Österreich

Österreich hat eine der höchsten Steuer- und Abgabenquoten der EU. Und derzeit, auch in Folge des türkis-rot-pinken Sparprogramms, ist keine Tendenz nach unten erkennbar. Im Gegenteil: 2026 soll der Anteil von Steuern und Abgaben um weitere 0,2 Prozentpunkte, auf 45,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) steigen. Wie wirkt sich das auf Beschäftigte aus? Ein Beispiel: Wer brutto 4.000 Euro pro Monat verdient, dem bleiben davon netto lediglich 53,5 Prozent. Auf einen Jahresnettolohn von 38.816 Euro fallen in diesem Fall also Arbeitskosten von insgesamt 72.519 Euro an. Eine andere Darstellungsform der hohen Abgabenlast ist der sogenannte Grenzabgabensatz. Dieser zeigt zirka, wie viel einem Arbeitnehmer bei einer Lohnerhöhung übrig bleiben würde.

Dritter Platz in OECD Wie würde sich das bei einem monatlichen Bruttolohn von 4.000 Euro auswirken? „Damit ein Arbeitnehmer am Jahresende 100 Euro mehr netto erhält, muss der Arbeitgeber 243 Euro zusätzliche Arbeitskosten aufbringen“, sagt Ökonom Dénes Kucsera vom wirtschaftsliberalen Thinktank Agenda Austria zum KURIER. Im EU-weiten Vergleich hatte Österreich im Vorjahr laut OECD den dritthöchsten Grenzabgabensatz. Und zwar, wenn man die Durchschnittslöhne der jeweiligen Staaten vergleicht und annimmt, die Person würde einen Euro zusätzlich verdienen. Ein vollzeitbeschäftigter Single verdiente im Vorjahr im Durchschnitt 4.407 Euro – und der Grenzabgabensatz lag bei 58,25 Prozent. „Wer viel leistet, zahlt im EU-Vergleich nur in Belgien und Italien höhere Steuern und Abgaben“, sagt Kucsera.