Mit Sicherheitsnetz an den Börsen turnen

Welche Investments sind im aktuellen Marktumfeld attraktiv?" Das ist eines der Themen beim Zertifikate Kongress 2014, einem Branchentreff, der heute in Wien über die Bühne geht. Unter den etwa 150 Gästen werden auch etliche aus dem Ausland sein. Mit gutem Grund: Österreich gilt bei Zertifikaten fast als Vorzeigeland. Heimische Privatanleger haben aktuell 12,5 Milliarden Euro in Zertifikate investiert. In Deutschland, wo man als Messlatte üblicherweise zehn Mal so viel annimmt, sind es "nur" 92 Milliarden Euro.

Zum Vergleich: Direkt in Aktien haben heimische Haushalte geschätzte 17 bis 18 Milliarden Euro stecken, in Fonds rund 40 Milliarden.