Mit Selbstanzeige zu spekulieren wird teuer

Steuerberater haben arbeitsreiche Wochen hinter sich: Ab 1. Oktober bläst Steuertricksern in Österreich nämlich ein schärferer Wind ins Gesicht. Künftig ist es nicht mehr so einfach, den Kopf mit einer Selbstanzeige aus der Schlinge zu ziehen.

Wer starke Nerven hatte, konnte es bisher drauf anlegen: Keine Prüfung? Glück gehabt. Kündigten sich doch überraschend Fahnder an, lag die Selbstanzeige fix und fertig parat. Somit drohte kein Gerichtsverfahren – es musste nur die Steuerschuld samt Zinsen bezahlt werden.

Wer so spät dran ist, muss ab sofort blechen: Je nach offenem Abgabenbetrag verrechnet die Finanzverwaltung 5 Prozent (bis 33.000 Euro) bis 30 Prozent (ab 250.000 Euro) Zuschlag. Und: Es gibt nur noch eine einzige Chance. Wer also etwas richtigzustellen hat, sollte ab Mittwoch komplett reinen Tisch machen. Eine weitere Selbstanzeige schützt dann nicht mehr vor Strafe, wenn sie dieselbe Steuer und denselben Zeitraum betrifft – ganz gleich, ob die erste Anzeige vorsätzlich, fahrlässig oder sogar unverschuldet unvollständig war. "Hoppla, doch noch etwas vergessen", verhindert also kein Strafverfahren mehr. Es wirkt bestenfalls als Milderungsgrund.