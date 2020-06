Mit Hitze steigen Preise: Urlauber zahlen drauf

„Halb Deutschland zieht jetzt durch Westösterreich in den Süden. In Salzburg, Tirol und auch in Kärnten sind die Spritpreise um durchschnittlich zwölf Cent je Liter höher als in Ostösterreich“, sagt Thomas Woitsch, Sprecher des Autofahrerclubs ARBÖ. In den Ballungszentren sei Sprit kaum teurer geworden. Das drücke den Durchschnitt. Aber in den Tourismusregionen uferten die Preise jetzt aus. Dennoch tanken die Urlauber in Österreich. Denn in den Nachbarländern Deutschland und vor allem in Italien kosten Benzin und Diesel noch immer mehr als hier zu Lande.

Elisabeth Brandau, Volkswirtin des ÖAMTC, hält die österreichischen Spritpreise derzeit generell für zu hoch. „Am 10. April war Öl gleich teuer wie jetzt, Benzin und Diesel kosteten aber um zwei Cent je Liter weniger“, sagt sie. Den einzigen Lichtblick sieht Brandau im vom Wirtschaftsministerium verordnete Spritpreis-Korridor. Demnach dürfen die Mineralölfirmen jeweils ab Donnerstag vor den ersten beiden Ferienwochenenden die Preise nicht mehr erhöhen. „Die Ergebnisse waren vor allem stabile Preise an den österreichischen Zapfsäulen“, sagt Brandau.