Mit Drachmen wäre Schulden-Elend noch größer

Soll Griechenland Mitglied der Eurozone bleiben oder doch wieder die Drachme einführen? Der griechische Ministerpräsident Giorgos Papandreou überlegt, sich diese Frage vom Volk beantworten zu lassen. Ein Referendum sei in Vorbereitung, berichtete die Tageszeitung Kathimerini am Dienstag. Stimmt nicht, dementierte ein griechischer Regierungssprecher umgehend.



Was wären die augenscheinlichsten Vor- und Nachteile der Wiedereinführung einer eigenen griechischen Landeswährung?

+ Die Drachme würde gegenüber dem Euro massiv an Wert verlieren. Manche Experten halten eine Abwertung um 40 bis 60 Prozent für möglich. Damit wäre Griechenland preislich wettbewerbsfähiger. Exportprodukte wären konkurrenzfähiger.



+ Ausländische Touristen könnten durch die billige Drachme in Scharen angelockt werden.