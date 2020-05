Mit allen Mitteln gegen die Bankenkrise

Aktienanlegern war all das herzlich egal. Sie griffen bei Bankaktien zu und trieben so deren Kurse nach oben. Für diesen, auf den ersten Blick kuriosen, Optimismus hatte EU-Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso gesorgt. Er hatte koordinierte Finanzspritzen für Not leidende Banken ins Spiel gebracht. "Wir schlagen jetzt den Mitgliedsstaaten vor, koordiniert bei der Rekapitalisierung von Banken zu handeln und dadurch faule Wertpapiere, die diese noch haben könnten, loszuwerden", so Barroso. Wie diese Koordination ausschaut und aus welchen Töpfen das Geld kommen soll, blieb zwar offen.



Am Vortag hatte die Runde gemacht, dass der europäische Bankensektor im Notfall bis zu 200 Milliarden Euro benötigen würde. Die Aussicht darauf, dass sich die EU mit aller Kraft und mit allen Mitteln gegen ein Aufflammen einer neuerlichen Bankenkrise stemmen will, reichte den Anlegern aber für neuen Optimismus.