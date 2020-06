Minister Stöger trauert staatlicher Voest nach

Privatisierung

Das war nicht so.

Staatliche Firmen in Österreich waren selten Erfolgsgeschichten, siehe Hypo Alpe-Adria.

Die Unternehmen, die wir führen, sind gute Firmen, die jetzt auch positive Beiträge liefern, etwa die ÖBB.

Sie behaupten doch nicht ernsthaft, dass die ÖBB schwarze Zahlen schreiben?

Doch, freilich! Sehen Sie sich die Bilanz an, sie ist veröffentlicht und von Wirtschaftsprüfern bestätigt.

Da wird aber alles rausgerechnet, etwa die Pensionslast.

Sie verwechseln Unternehmensbilanz mit Pensionszahlungen, das ist in jedem Unternehmen so. Das Jahresergebnis der ÖBB ist positiv. Das, was der Staat an Verkehrsleistung und Infrastruktur kauft, kann man nicht als Verlust beschreiben. Da geht es um Dienstleistung und Daseinsvorsorge.

Hat nicht das Hineinrechnen der ÖBB gerade unsere Staatsschuld erhöht?

Den Investitionen stehen reale Werte über Generationen gegenüber.

Ist es in Ordnung, dass die ÖBB versucht, den Konkurrenten Westbahn mit Kampfpreisen aus dem Markt zu drängen?

In die Preisgestaltung mische ich mich nicht ein. Die wahre Konkurrenz sind Auto und Lkw. Man fährt mit den ÖBB mittlerweile in 2 Stunden, 22 Minuten von Salzburg nach Wien. Österreich ist in der EU jetzt Bahnfahrerland Nummer eins geworden.

Wann wird man auch so schnell von Wien nach Graz kommen?

In ungefähr zehn Jahren.

Was halten Sie von ÖBB-Chef Kern? Kann er Politik?

Er führt das Unternehmen sehr gut, und ich bin sehr froh, dass er mir gesagt hat, das gerne weiter tun zu wollen. Ich werde sicher nichts sagen, nur damit einige Medien eine Gaudi haben.

Sind Sie froh, dass Österreich nicht mehr Telekom-Eigentümer ist?