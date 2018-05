Arm trotz Arbeit: Wenn sich die Arbeit kaum lohnt

Experten vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) empfehlen daher, Steuern, Sozialabgaben und Sozialleistungen so aufeinander abzustimmen, dass sich zusätzliche Erwerbsarbeit in jedem Fall lohnt. „Das wird ein ganzes heißes Thema in Deutschland“, sagt Schöb. Zwar würden Geringverdiener keine Lohnsteuer zahlen, die Sozialabgaben schlugen aber voll zu.

Um Langzeitarbeitslose wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, müsste der Staat einen Teil der Sozialabgaben übernehmen. Und zwar nicht nur für ein paar Monate, wie jetzt schon in Form der so genannten „Eingliederungsbeihilfe“, sondern dauerhaft. Einen solchen Zuschuss gibt es etwa in Frankreich, wo der Staat teilweise die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung übernimmt. „Wir müssen es für Unternehmen günstiger machen, Arbeitnehmer einzustellen und zugleich die Nettolöhne so hoch gestalten, dass die Menschen von dieser Arbeit allein auch leben können“, fasst Schöb zusammen. Wenn es nicht gelinge, auch Geringqualifizierte in Erwerbsarbeit zu bringen, seien diese dauerhaft auf Sozialleistungen angewiesen.

Einige Bundesländer haben das Problem fehlender Arbeitsanreize bei der Mindestsicherung inzwischen erkannt. In Niederösterreich darf mit dem „Wiedereinsteigerbonus“ bis zu einem Drittel des monatlichen Nettoeinkommens dazuverdient werden, so lange 1208 Euro (Alleinverdiener) nicht überschritten werden. In Wien wird seit heuer ein kleiner Bonus gewährt. Die Regierung will bekanntlich österreichweit einheitliche Regeln durchsetzen.