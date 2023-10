Mindestlohn in Großbritannien soll 2024 steigen

Der Mindestlohn in Großbritannien soll im April 2024 auf elf Pfund (12,67 Euro) pro Stunde angehoben werden. Das geht aus Auszügen aus einer Rede von Finanzminister Jeremy Hunt hervor, die er am Montag auf dem Parteitag der regierenden Konservativen halten will. "Arbeit muss sich lohnen und wir sorgen dafür, dass das so ist", hieß es darin.

Derzeit liegt der Mindestlohn bei 10,42 Pfund. Nach Angaben der Regierung profitieren zwei Millionen Menschen von der Mindestlohnerhöhung.