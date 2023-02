Millionenpleite eines Reisebüros für Flusskreuzschifffahrten

"Der Weg ist das Ziel - auf keine Art des Reisens lässt sich dieser Slogan besser anwenden als auf unsere Flusskreuzfahrten. Wir sind stolz darauf, mit regina river cruises als größter Flusskreuzfahrtenveranstalter Österreichs, im Jahr 2019 mit rund 15.000 Gästen, die schönsten Flusskilometer Europas gemeinsam erlebt zu haben", heißt es auf der Firmen-Homepage.

Die Rede ist von der KLUG Touristik GmbH. Sie hat am Handelsgericht Wien einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt. Das bestätigt der Österreichischen Verband Creditreform dem Kurier.

Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und betreibt ein Reisbüro spezialisiert auf Flusskreuzschifffahrten.

"Die Insolvenzursachen liegen in den wirtschaftlichen Folgen der Covid19-Pandemie und der damit zwischenzeitig fehlenden Insolvenzversicherung. Die Reisebürobranche war durch die Pandemie überdurchschnittlich betroffen. Zudem konnten aufgrund von Niedrigwassser bei mehreren Flüssen im Sommer 2022 zahlreiche Flusskreuzfahrten nicht durchgeführt werden", so Creditreform.

"Als problematisch in der Branche der Reiseveranstalter hat sich im Zuge der COVID - 19 Pandemie erwiesen, dass auf Grund der unsicheren Lage und schwierigen Zukunftsprognose keine Versicherungsanstalt die in der Gewerbeordnung vorgesehene Insolvenzversicherung abschließen wollte. Nunmehr ist die befristete Versicherung der Antragstellerin ausgelaufen und konnte in Folge der fehlenden Sicherheiten keine Einigung mit einer neuen Versicherungsanstalt gefunden werden", so der AKV.