Millionenpleite eines namhaften Modeboutique-Betreibers

2Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und betreibt in drei Filialen in der SCS in Vösendorf bei Wien, im Wiener Donauzentrum und in der PlusCity in Pasching einen Handel mit Herren-Oberbekleidung, Unterwäsche und Accessoires. Die Insolvenzursache liegt in der Anmietung einer, wie sich nun herausgestellt hat, zu großen Verkaufsfläche im Donauzentrum", sagt Gerhard Weinhofer von Creditreform zum KURIER.

Die Rede ist von der Firma Strandmeister GmbH mit Sitz in Wien-Favoriten. Sie hat am Handelsgericht Wien einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. 18 Mitarbeiter und 60 Gläubiger sind betroffen. "Das Unternehmen soll fortgeführt werden. Die Filiale im Donauzentrum soll geschlossen werden", sagt Weinhofer zum KURIER.

Das Vermögen wird mit von rund 600.000 Euro beziffert, die Passiva mit rund 1,66 Millionen Euro. Den Gläubigern wird eine Quote In Höhe von 20 Prozent geboten.