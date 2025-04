Millionenpleite eines Hard Rock Cafés

„Im August 2017 eröffnete das Hard Rock Café Innsbruck seine Pforten und begeistert seitdem alle Gäste mit genialen Speisen, sensationellen Drinks und Live-Events der Extraklasse. Neben den kultigen Burgern und Speisen gibt es wöchentlich Livemusik und Acts bei freiem Eintritt. Einzigartig in Innsbruck!“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Unser brandneues Café ist einer der größten Standorte im Innsbrucker Zentrum und bietet Platz für über 300 Gäste in weitläufigen Innen- und Außenbereichen.“ Nachsatz: "Wir haben ein Ziel – wir möchten für unsere Lebensmittel eine regionale Wertschöpfung von 85%. Und wir kommen unserem Ziel mit vielen kleinen Partnern und Lieferanten, sowie unseren zwei wichtigsten, jeden Tag einen wesentlichen Schritt näher!"

Über das Vermögen der HRC IBK Betriebs GmbH mit Sitz in der Maria-Theresien-Straße 16 ist heute am Landesgericht Innsbruck ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet worden. Das bestätigt Iris Scharitzer von Creditreform dem KURIER. Das Unternehmen betreibt seit Jänner 2017 als Franchisenehmerin der Hard Rock Holding Limited ein Hard Rock Café in Innsbruck. 39 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen.