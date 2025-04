Millionenpleite einer bekannten E-Scooter-Firma

„Die wesentlichen Ursachen für die aktuelle wirtschaftliche Lage liegen in der verspäteten Lieferung der neuesten Fahrzeuggeneration (400 Stück), welche nicht wie geplant während der Hauptsaison, sondern erst im Winter eintraf. Dies führte unter anderem auch zur vorübergehenden Kündigung des Haupt-Standorts (Klagenfurt)“, so Creditreform. „Zusätzlich traten technische Probleme an bei den IOT-Modulen (GPS Modulen der Fahrzeuge) auf, die den Betrieb Monate lange einschränkten. Der dadurch entstandene wirtschaftliche Schaden beläuft sich auf weit mehr als 200.000 Euro."

Die Max Mobility GmbH, FN 510554s, mit Sitz am Hauptplatz 13 in 8280 Fürstenfeld, Steiermark, hat heute ein Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz beantragt. Das bestätigt Karl Quendler von Creditreform dem KURIER. Derzeit werden 18 Dienstnehmer beschäftigt.