Millionenpleite eines bekannten Beauty-Salons

Das Unternehmen war schon einmal ein Insolvenzfall. Ende Dezember 2023 wurde ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Im März 2024 wurden die Weichen für den ersten Sanierungsplan mit 34 Prozent Quote gestellt. Im Mai 2024 wurde das Insolvenzverfahren rechtskräftig aufgehoben. Zehn Prozent Quote waren sofort fällig, je acht Prozent nach weiteren acht, sechszehn und 24 Monaten. Die Zahlungsfrist hätte im März 2026 geendet.

Die Rede ist von der BPC BeautyCorp GmbH mit Sitz in Wien. Sie betreibt mit 55 Mitarbeitern den Beauty Palace im Multiplex in der Westfield Shopping City Süd ( SCS ). Sie hat laut Creditreform ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Zum Insolvenzverwalter wurde der renommierte Sanierungsexperte und Anwalt Günther Hödl bestellt.

Der Hintergrund

Aufgrund der Altlasten und des Zeitaufwands habe sich aber die durchgeführte Strukturänderung langsamer als geplant dargestellt, so das Unternehmen. Zudem fehle es dem Unternehmen aufgrund der saisonalen Schwankungen an Liquidität, eine per Klage eingebrachte Forderung in Höhe von 69,64 Millionen Euro zu begleichen. Die Klage stammt von der Vermieterin. Bisher hatte das Unternehmen mit allen Gläubigern Ratenzahlungen vereinbart, heißt es im Antrag.