Millionenpleite eines bekannten Glasfassaden-Bauers

„Über das Vermögen des Unternehmens wurde bereits zu GZ 17S115/23w ein Insolvenzverfahren eröffnet, welches nach Annahme eines Sanierungsplanes rechtskräftig aufgehoben wurde. Die Annahme dass sich die Bauwirtschaft wieder erholt und entsprechende Umsätze und Deckungsbeiträge erwirtschaftet werden können, hat sich nicht bestätigt“, so Creditreform. „Die zweite Rate in Höhe von 15 Prozent aus dem abgeschlossenen Sanierungsplan mit einer Gesamtquote von 20 Prozent konnte vom Schuldner nicht mehr bedient werden. Durch die erneute Insolvenzeröffnung leben bei neuerlicher Forderungsanmeldung 66,67 Prozent des ursprünglich angemeldeten Betrags wieder auf."

Die Rede ist von der MGlass GmbH, FN 494607p mit Sitz in Steyregg und mit zwei Zweigniederlassungen in 1230 Wien und in 5303 Unterdorf, Salzburg.