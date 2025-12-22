Millionenpleite eines Händlers für Mode- und Lifestyle-Artikel

„Die Insolvenz der Panthax GmbH wurde durch mehrere Faktoren verursacht. Zum einen blieben die Umsätze in den ersten Monaten deutlich hinter den prognostizierten Werten zurück, auch in umsatzstarken Zeiten wie dem Schulbeginn und dem Weihnachtsgeschäft“, so der AKV. „Zum anderen führten unerwartet hohe Bau- und Ausbaukosten zu einer erheblichen Belastung der Liquidität, da die Investitionen die ursprünglichen Planungen überschritten. Zusätzlich belasteten hohe Fixkosten die Gesellschaft weiter, während die Einnahmen nicht ausreichten, um diese zu decken. In Kombination mit der fehlenden Liquidität und den unrealistischen Umsatzprognosen führte dies schließlich zur Insolvenz.“

Über das Vermögen der Firma Panthax GmbH (FN644903m) mit Sitz in Wien wurde am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren beantragt. 56 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. Die Löhne und Gehälter wurden bis einschließlich November 2025 bezahlt.