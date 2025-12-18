Saftige Millionenpleite eines kultigen Weinguts in NÖ

„Im österreichischen Weinviertel nahe der tschechischen Grenze spielt in Unterretzbach der Rock ‘n Roll eine ganz große Rolle. Rock’n‘Roll im Weinviertel, das geht? JA, das geht! Und zwar für Ramona und René Pollak. Das Winzerpaar lebt den Rock´n Roll und liebt die 50er Jahre. Alles begann 2008, der elterliche Weinbaubetrieb „Weinhof Pollak“ wurde übernommen. Doch das war den Beiden nach ein paar Jahren nicht genug“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „2013 wurde alles auf eine Karte gesetzt und Renés Leidenschaft für

die 50er Jahre wurde in den Betrieb mit eingebracht. Alles auf Null und Neustart, Etiketten, Design, Grafiken einfach alles wurde geändert – nur eines blieb gleich: René der WINZER! Sein Stil: unverfälscht, ehrlich, leidenschaftlich.“

Die Rede ist vom Winzer René Paul Pollak, Inhaber der nicht protokollierten Firma Weinhof René Pollak, und geschäftsführender Gesellschafter der Rockabilly Weinkult GmbH mit Sitz in Unterretzbach in NÖ. Für beide Unternehmen wurden Insolvenzverfahren beantragt. Das bestätigt der Gläubigerschutzverband Creditreform dem KURIER. Die Verfahren sind bereits am Landesgericht Korneuburg eröffnet worden. Vier Mitarbeiter sind betroffen.