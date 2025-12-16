Anlegerkrimi Sun Contracting: Aktienkäufe fingiert, Millionen kassiert

Im mutmaßlichen Anlagebetrugsfall Green Finance/Sun Contracting kommen immer mehr Details ans Tageslicht. Wie der KURIER in seiner Dienstag-Ausgabe berichtete, kam es am Montag zu Hausdurchsuchungen und zur Festnahme der angeblichen Drahtzieher Christian S., Martin H. und Michael K. Ihnen wird u. a. vorgeworfen, die GW Energie Holding GmbH samt 125 Photovoltaikanlagen in Österreich und Liechtenstein um einen Euro gekauft zu haben und diese am selben Tag um sechs Millionen Euro an die Sun Contracting AG weiterverkauft zu haben. Den Verkaufserlös in Höhe von sechs Millionen Euro minus ein Euro soll das Trio zu gleichen Teilen eingestreift haben. „Den Beschuldigten war anlässlich des Vertragsabschlusses am 5. September 2018 bewusst, dass die Bezahlung dieser Verbindlichkeit der Sun Contracting AG in Höhe von sechs Millionen Euro vom Erfolg der Geschäftsvermittler abhing“, heißt es in der Festnahmeanordnung. „Denn nur durch das Lukrieren von genügend Anlegergeldern konnte der Betrag von sechs Millionen Euro bezahlt werden.“

Vorwürfe bestritten Martin H., Michael K., und Christian S. sollen gewusst haben, „dass sie ihre Befugnis, über das Vermögen der Sun Contracting AG zu verfügen, fehlgebrauchten und sie sollen es für ernstlich möglich gehalten und sich damit abgefunden haben, dass der Gesellschaft dadurch ein Schaden in Höhe von 5.999.999 Euro entstand“. Die GW Energie Holding wurde später in Sun Contracting Austria GmbH umbenannt. Ihre Mutter ist die Sun Contracting AG in Liechtenstein. Über beide Gesellschaften wurden Insolvenzverfahren eröffnet. Dem Vernehmen nach bestreiten die Beschuldigten die Vorwürfe. Johannes Zink, Anwalt von Christian S., sagte am Montag zum KURIER: „Die Vorwürfe entbehren jeglicher Grundlage.“ WKStA-Sprecher Martin Ortner bestätigte, dass noch am Dienstag U-Haft für das Trio beantragt wurde.

Dubiose Deals Ende 2021 sollen die Green Finance/Sun Contracting-Zampanos wegen Bilanzierungsproblemen beschlossen haben, auch Aktien der Sun Contracting um 6 Euro an Kleinanleger zu verkaufen. Zuvor waren 9 Millionen Aktien an die Sun Contracting für einen Cent pro „Wertpapier“ verkauft worden, um Kunden überhaupt erst Aktien anbieten zu können. Den Vertrieb der Aktien übernahm die OMIT AG. „Zusätzlich wurde die OMIT AG jedoch von Martin H., Michael K. und Christian S. als Vehikel dafür missbraucht, um den Tatplan (…) umzusetzen und vereinnahmte Kundengelder aus den Aktienverkäufen im Ausmaß von 25 Prozent an die „alten Aktionäre abfließen zu lassen“, behauptet die WKStA. Aber das Gesamtausmaß dieser Vermögensabflüsse über OMIT soll noch nicht ausermittelt sein.

Jedenfalls bis 4. August 2023 sollen Aktien in Höhe von 9,5 Millionen Schweizer Franken an Kleinanleger verkauft worden sein. Laut WKStA sollen zumindest weitere 1,432 Millionen Euro an fünf Sun-Contracting-Macher abgeflossen ein. „Um einen Rechtsgrund für die Vermögensabflüsse zu fingieren, erstellten die Beschuldigten in den Jahren 2023 und 2024 eine Reihe von Aktienkaufverträgen, datierten diese auf Oktober 2022 zurück und griffen dabei auf das altbewährte Konzept zurück, sich selbst zwischenzuschalten und teurer weiterzuverkaufen – in zwei Tranchen zu 1,25 Euro bis 1,70 sowie 2,50 bis 3,40 Euro je Aktie“, so die WKStA. „Durch den von den Beschuldigten fingierten Aktienkaufvertrag mit der OMIT AG kaufte die Sun Contracting die bereits in ihrem Besitz befindlichen Aktien ein zweites Mal.“