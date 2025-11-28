Sun Contracting-Pleite: VSV startet Sammelaktion für geschädigte Anleger

Österreichs Kleinanleger sind mit einem mutmaßlichen Anlage-Krimi konfrontiert: Im Mittelpunkt stehen die Sun Contracting-Gruppe und die Green Finance-Gruppe. Die Sun Contracting Gruppe ist eng mit der Green Finance Gruppe verflochten. Es wurden auch Nachrangdarlehensverträge über Green Finance vertrieben. Dabei wurden den Anlegern angeblich attraktive Renditen versprochen.

Laut Daniela Holzinger vom Verbraucherschutzverein (VSV) steht das dubiose Firmengeflecht vor dem Aus. „Die meisten Tochtergesellschaften sind insolvent, gegen rund 20 Beschuldigte wird in mehreren Ländern wegen Betrugs-, Untreue- und Bilanzfälschungsverdachts ermittelt – und Anlegern droht der Totalverlust“, so Holzinger in einer Aussendung.

Der Verbraucherschutzverein (VSV) startet nun eine Sammelaktion, um Betroffene zu unterstützen, ihre Ansprüche für etwaige Klagen zu sammeln und ihre Positionen im Insolvenzverfahren zu sichern.