47 Millionen Euro schwere Pleite der Sun Contracting-Gruppe

„Auf Solarenergie setzen bereits viele – wir wissen aber, dass zu effizienter Energiegewinnung mehr gehört als nur die korrekte Montage technischer Komponenten. Deswegen schaffen wir ganzheitliche Konzepte, die neben der Technik vor allem wirtschaftliche Faktoren fokussieren“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Sun Contracting ist das innovative Photovoltaik Contracting Modell für Gewerbekunden, das erneuerbare Energiegewinnung mit Kostenreduktion verbindet. Sie profitieren von sauberem Solarstrom, beständiger und langfristiger Energieversorgung und einer deutlichen Reduktion Ihrer Fixkosten. Anders als bei herkömmlichen Modellen, kaufen Sie die Photovoltaikanlage nicht, sondern bekommen sie von uns zur Verfügung gestellt – ohne Investition, ohne Anschaffungskosten.“

Die Sun Contracting Austria GmbH, die Sun Contracting Norica Plus GmbH, die Sun Contracting Engineering GmbH, die Sun Contracting Projekt GmbH und die Sun Contracting Solutions GmbH, alle mit Sitz in Linz, haben Anträge auf die Eröffnung von Konkursverfahren am Landesgericht Linz eingebracht. Das bestätigen Creditreform und KSV1870. 33 Mitarbeiter sind von den Pleiten betroffen.

„Die Sun Contracting Gruppe bietet für Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Kommunen und private Haushalte umfangreiche Photovoltaik- und Energielösungen an“, so Creditreform.