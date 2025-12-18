Wirtschaft

Bittere Pleite der Betreiberin des Wiener Szenelokals „Krah Krah“

Bier wird gezapft.
Rund 18 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen.
Von Kid Möchel und Dominik Schreiber
18.12.25, 12:29

„Unser Bierbeisl gibt’s schon seit den guten alten 80ern, wo im legendären Bermudadreieck alles begann. Damals wie heute bewirten wir als Familienbetrieb unsere Gäste aus Leidenschaft. Mit einer batzn Auswahl an Bier und bodenständiger Hausmannskost vom Feinsten. Ohne viel Chichi, aber mit umso mehr Herz und Geschichte“, heißt es auf der Homepage.

Über das Vermögen der Salchenegger Jennifer, Inhaberin der Krah Krah e.U., mit Sitz am Rabensteig in Wien, wurde heute aufgrund eines Eigenantrages ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien eröffnet. Das bestätigt Venka Stojnic vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER. Die Schuldnerin betreibt das gut etablierte Szenelokal „Krah Krah“ im Rabensteig 8, 1010 Wien.

Die Insolvenzursachen

„Laut Eigenantrag wurde die Antragstellerin durch die Insolvenzeröffnung des Bettelstudenten mit zusätzlichen Forderungen konfrontiert. Der operative Betrieb des Einzelunternehmens ist grundsätzlich positiv“, so Creditreform.

Die Schulden

Die Verbindlichkeiten werden mit rund 920.000 Euro beziffert. 66 Gläubiger sind betroffen.

Die Sanierung

Das Unternehmen bietet den Gläubigern eine Sanierungsplanquote in Höhe von 20 Prozent an. „Aus dem Finanzplan ergibt sich laut Eigenantrag, dass das Unternehmen positiv fortgeführt werden kann“, heißt es weiters. Zum Insolvenzverwalter wurde der renommierte Rechtsanwalt Günther Hödl bestellt.

