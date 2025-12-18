Bittere Pleite der Betreiberin des Wiener Szenelokals „Krah Krah“

„Unser Bierbeisl gibt’s schon seit den guten alten 80ern, wo im legendären Bermudadreieck alles begann. Damals wie heute bewirten wir als Familienbetrieb unsere Gäste aus Leidenschaft. Mit einer batzn Auswahl an Bier und bodenständiger Hausmannskost vom Feinsten. Ohne viel Chichi, aber mit umso mehr Herz und Geschichte“, heißt es auf der Homepage.

Über das Vermögen der Salchenegger Jennifer, Inhaberin der Krah Krah e.U., mit Sitz am Rabensteig in Wien, wurde heute aufgrund eines Eigenantrages ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien eröffnet. Das bestätigt Venka Stojnic vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER. Die Schuldnerin betreibt das gut etablierte Szenelokal „Krah Krah“ im Rabensteig 8, 1010 Wien.