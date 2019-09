Millionenpleite eines Großhändlers für Chinarestaurants

"Die Insolvenzursachen liegen vor allem in den durch die starke Expansion verursachten erheblichen finanziellen Aufwendungen sowie einem sehr schleppenden Geschäftsgang in den Sommermonaten", heißt es laut dem Gläubigerschutzverband Creditreform.

Die Firma Yi Bian Yi Xie GmbH mit Sitz in Wien hat laut Creditreform am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren beantragt, das bereits eröffnet wurde. Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 gegründet und betreibt einen Großhandel mit Lebensmitteln und Gastronomiebedarf für Chinarestaurants. Beliefert werden Kunden in ganz Österreich und den angrenzenden Ländern.

Es sind rund 30 Gläubiger und 31 Mitarbeiter betroffen. Die Passiva betragen rund 1,7 Millionen Euro. Die Schuldnerin beabsichtigt eine Unternehmensfortführung und den Abschluss eines Sanierungsplanes. Zum Insolvenzverwalter wurde der renommierte Anwalt und Sanierungsexperte Stephan Riel bestellt. Riel wird nun prüfen, ob die Voraussetzung für eine Unternehmensfortführung gegeben sind. Das Unternehmen um Alleingesellschafter und Geschäftsführer Lin Dingli ist mit 70 Prozent an der Ebenezer Gastronomiebetrieb GmbH in Wien beteiligt.

Detail am Rande: Mit der Herstellung von Teigtaschen, die durch das Marktamt in Privatwohnungen in Wien aufgeflogen sind, hat das Unternehmen laut Creditreform rein gar nichts zu tun.