Millionenpleite eines digitalen Arbeitskräftevermittlers

Und für Unternehmen heißt es dort: „Die Suche nach geeignetem Personal ist zu teuer, sie dauert zu lange und bringt am Ende nicht immer die geeignetsten Mitarbeiter. Auf Grund dieser Herausforderungen wurde JobRocker gegründet. Durch die Digitalisierung des gesamten Prozesses und den Aufbau einer nachhaltigen und qualitativen Datenbank finden wir für Sie die Personen, die wirklich in Ihr Unternehmen und zu Ihrer Position passen.“

„Keine Motivationsschreiben und kein Durchforsten von Stellenportalen mehr! Nachdem du deinen Lebenslauf hochgeladen und die Wunschkriterien für deinen nächsten Karriereschritt festgelegt hast, werden deine Angaben per Matching-Technologie mit offenen Jobs abgeglichen. Gibt es einen Match zwischen deinem Profil und einer passgenauen Position, erhältst du ein Jobangebot und wirst nach deiner Zustimmung von einem unserer JobRocker Consultants kontaktiert“, heißt es auf der Firmen-Homepage.

2,278 Millionen Euro Schulden

Der Gesellschafter Günther Strenn lehnte es ab, weitere Darlehen zu gewähren, weil keine Verbesserung der operativen Geschäftstätigkeit absehbar ist.

Die Schulden werden mit 2,278 Millionen Euro beziffert. Im Geschäftsjahr 2022 betrug der Bilanzverlust 3,774 Millionen Euro und das negative Eigenkapital 1,469 Millionen Euro.

"Eine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechtes liegt nicht vor. Der Gesellschafter Günther Strenn hat verbindlich erklärt, die Finanzierung der Gesellschaft zumindest bis zur Beseitigung der insolvenzrechtlichen Überschuldung zu sichern (harte Patronatserklärung), und in Höhe der jeweils bestehenden Überschuldung mit Forderungen an die Gesellschaft, die zum Bilanzstichtag in Höhe von EUR 289.859,51 bestanden, hinter die Ansprüche aller anderen Gläubiger zurückzutreten (Nachrangigkeitserklärung im Sinne des § 67 IO)", heißt es im Anhang zur Bilanz 2022.

Das Unternehmen wird nicht fortgeführt und hat seinen operativen Betrieb eingestellt.