Millionenpleite eines Betreibers eines Abenteuerparks

"Ernsthaft! Es gibt bei uns so viel zu erleben, dass man immer wieder zurück kommen möchte. Urban Air ist eben so viel mehr als ein Trampolinpark. Ob jung oder alt, groß 0der klein, athletisch oder doch lieber gemütlich – unsere Attraktionen helfen dir die Schwerkraft zu überwinden. Alleine oder im Wettstreit mit Freunden – Du erreichst immer das nächste Level mit Urban Air", heißt es auf der Homepage des österreichischen Abenteuerpark-Betreibers.

Der Geschäftsführer soll im Jahr 2016 die ldee entwickelt haben, das in den USA äußerst erfolgreiche Freizeitkonzept ,,Adventurepark Urban Air" auch in Europa umzusetzen. So konnte im Jahr 2016 mit UrbanAir, USA, eine Lizenzvereinbarung abgeschlossen werden. „Die Antragstellerin errichtete und betreibt den ersten Urban Air Adventure Park Europas am Gelände der Shopping City Süd. Der Park wurde aufgrund von Lieferschwierigkeiten der Einrichtungen (Attraktionen) mit erheblicher Verzögerung von einem Jahr im Februar 2019 eröffnet“, teilt das Unternehmen dem Gericht mit.

Die Rede ist laut Creditreform von der Urban Air SCS GmbH mit Sitz in Vösendorf bei Wien. Sie ist Sub-Franchisenehmerin der Mutterfirma Urban Air Holding GmbH. Die Urban Air Holding GmbH hält die exklusive Europalizenz für das Freizeitkonzept Urban Air.

Jetzt musste die Tochterfirma laut Creditreform Insolvenz anmelden. Es sind rund 80 Gläubiger und 24 Arbeitnehmer laut AKV und KSV1870 betroffen.